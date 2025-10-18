Salza Irpinia, volo giù dal ponte dell'Ofantina: ricerche in corso Sul posto la macchina delle ricerche, anche con l'ausilio di un elicottero

di Paola Iandolo

Un volo di diversi metri da uno dei viadotti dell’Ofantina, nel territorio di Salza Irpina. Ancora in corso di accertamento le cause, ma a quanto pare un giovane si sarebbe lanciato dal ponte. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e 118, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Immediatamente hanno fatto scattare i soccorsi. Nella zona è giunto anche un elicottero per coordinare e agevolare le ricerche dall’alto.