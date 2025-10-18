Salza Irpinia, volo giù dal ponte dell'Ofantina: ricerche in corso

di Paola Iandolo
Un volo di diversi metri da uno dei viadotti dell’Ofantina, nel territorio di Salza Irpina. Ancora in corso di accertamento le cause, ma a quanto pare un giovane si sarebbe lanciato dal ponte. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e 118, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Immediatamente hanno fatto scattare i soccorsi. Nella zona è giunto anche un elicottero per coordinare e agevolare le ricerche dall’alto.