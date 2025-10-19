Avellino, Blitz a Rione San Tommaso: domani mattina il 22enne davanti al gip Il 22enne L.V. è stato trovato con un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish

di Paola Iandolo

Il 22enne trovato con un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish domani mattina comparirà davanti al gip del tribunale di Avellino. A sequestrare la sostanza stupefacente gli agenti dell’Antidroga della Squadra Mobile di Avellino all’interno di un’abitazione nel quartiere San Tommaso. La droga, era stata nascosta in un mobile di casa ed era destinata alla vendita nel capoluogo durante il fine settimana.

L’operazione, condotta sotto il coordinamento del vicequestore Aniello Ingenito e del sostituto commissario Roberto De Fazio, ha portato all’arresto di un ventiduenne, trovato in possesso anche di due telefoni cellulari, di coltelli, di un bilancino e di altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Avellino, Chiara Guerriero, ha già firmato il decreto di convalida del sequestro, convalidando il fermo e disponendo la custodia cautelare del giovane.

La Procura della Repubblica di Avellino ha chiesto la convalida dell’arresto e il ventiduenne dovrà comparire domani davanti al Gip del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, per l’interrogatorio di convalida presso il carcere di Bellizzi Irpino. L’episodio si inserisce in un contesto cittadino caratterizzato da frequenti interventi delle forze dell’ordine contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione rappresenta un ulteriore sequestro significativo, con una quantità di droga che, sul mercato, avrebbe fruttato migliaia di euro.



