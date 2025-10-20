Avellino, inchiesta sugli appalti della Provincia: accolta la richiesta del pm I giudici del tribunale del Riesame, misure reali, non hanno deciso sul sequestro probatorio

di Paola Iandolo

"Cessata la materia del contendere". I giudici del tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, il collegio presieduto da Sonia Matarazzo, hanno condiviso la tesi presentata aula dal titolare dell'inchiesta sui presunti appalti truccati e indetti dalla provincia di Avellino, in materia di edilizia. Il pm Fabio Massimo Del Mauro, aveva spiegato che giovedì il sequestro probatorio era stato sostituito dal quello preventivo urgente. In aula ha chiesto che non si procedesse con la valutazione sul primo provvedimento del 23 settembre.

Per cui in buona sostanza il sequestro probatorio di somme per circa 95mila euro eseguito dalle Fiamme Gialle nel corso delle perquisizioni scattate qualche giorno fa sarebbe stato di fatto sostituito da quello della Procura. Per cui al termine della convalida del Gip del decreto, la difesa dell’indagata che nascondeva i soldi sottovuoto in casa, potranno impugnare di nuovo il provvedimento davanti ai giudici del tribunale del Riesame.