Avellino, sciopero al liceo Mancini: al via i lavori per risolvere le criticità I lavori partiranno nei prossimi giorni e si inizierà con gli interventi al controsoffitto

di Paola Iandolo

Sciopero degli studenti del Liceo Mancini: arrivano le rassicurazioni della Provincia. Gli uffici di Piazza Libertà hanno precisato di aver già avviato gli interventi necessari per risolvere le criticità segnalate nella succursale di via Ferrante.

Questa mattina i tecnici provinciali hanno incontrato gli studenti per illustrare nel dettaglio i lavori programmati e il relativo cronoprogramma. Già nei giorni di giovedì e venerdì scorsi era stato effettuato un sopralluogo tecnico per approfondire le problematiche emerse.

Nei prossimi giorni si procederà con gli interventi sul controsoffitto e la pulizia dei canali di scolo che causano le infiltrazioni, oltre alla sostituzione degli infissi, ai lavori di ripristino e tinteggiatura e alla sistemazione dell’ingresso pedonale.