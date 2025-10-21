Due auto in fiamme a Solofra: indagini in corso da parte dei carabinieri

Intorno alle ore 22:00, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Solofra, in via Sant’Andrea Apostolo, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite l’arma dei carabinieri, relativa ad un incendio che ha coinvolto due autovetture, di cui una alimentata a gpl
Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata da ulteriori unità, con l’impiego di: un'aps (autopompa serbatoio), un’abs (autobotte pompa), e un modulo antincendio aggiuntivo.
Le operazioni di spegnimento hanno permesso di evitare il propagarsi delle fiamme ad altre aree o veicoli. La zona è stata successivamente messa in sicurezza.
Fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre si segnala il danneggiamento esterno di una cabina Enel per l’illuminazione stradale coinvolta parzialmente dall’irraggiamento termico.
Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.