Montemiletto: il teatro e la grande forza del forum delle donne Una comunità viva, presente e affamata di eventi culturali autentici

Montemiletto continua a vivere di teatro, partecipazione e cultura. La II Rassegna Teatrale “Sala Impero”, valida come I Premio del Teatro Amatoriale “Città di Montemiletto”, raggiunge il suo giro di boa e prosegue con un successo di pubblico sempre crescente: sabato 7, alle ore 20:00, andrà in scena l’ottavo spettacolo su sedici, segnando ufficialmente la metà di un percorso che sta raccogliendo entusiasmo, applausi e sale gremite.

Ad animare il palcoscenico della Sala Impero, direttamente da Bellizzi (Salerno), sarà la Compagnia Stabile di Bellizzi che presenterà la commedia “A guerra ’nce sta”, adattamento tratto dalla celebre opera di Eduardo De Filippo, ispirata al capolavoro “La paura numero uno”: uno spettacolo capace di unire ironia e profondità, dove la risata si intreccia alla riflessione, nel solco della grande tradizione del teatro napoletano.

La rassegna teatrale di quest’anno segna un’evoluzione importante rispetto alla prima edizione: se lo scorso anno le compagnie partecipanti provenivano esclusivamente dalla provincia di Avellino, oggi la manifestazione si conferma come un vero progetto culturale regionale: sul palco si alternano compagnie provenienti dalle province di Avellino, Salerno, Benevento e Napoli, a dimostrazione di quanto questa iniziativa abbia saputo fare rete, creare connessioni e portare Montemiletto al centro del panorama teatrale campano.

Un progetto voluto, ideato e organizzato dal Forum delle Donne del Comune di Montemiletto, che in questa seconda edizione sta raccogliendo un successo straordinario: ogni spettacolo registra il tutto esaurito, segno evidente di una comunità viva, presente e affamata di eventi culturali autentici.

Il percorso culminerà in un momento di grande prestigio: il 6 giugno, nella splendida cornice del Castello della Leonessa, si terrà una serata di gala durante la quale verrà proclamata la compagnia vincitrice del premio. Un appuntamento atteso e suggestivo, che unirà la valorizzazione del teatro alla bellezza di uno dei luoghi simbolo del paese. E mentre la rassegna attuale prosegue con numeri e consensi sempre più importanti, lo sguardo è già rivolto al futuro: l’organizzazione è già al lavoro sulla terza edizione, che si preannuncia ancora più ambiziosa.

A sottolinearlo è la presidente del Forum delle Donne, Sarro, che commenta con orgoglio: “Siamo già con il pensiero alla terza edizione e stiamo ricevendo adesioni da numerose compagnie di tutta la Campania e anche qualcuna da fuori regione, ma non vogliamo svelare molto. Intanto ci godiamo il successo di questa rassegna: ogni serata è un tutto esaurito e questo dimostra che è stata un’idea vincente, una cosa fatta per la prima volta nel nostro paese. Il premio sarà consegnato nella bellissima cornice del Castello della Leonessa. La nostra idea è far conoscere Montemiletto e le sue bellezze ovunque”.

La II Rassegna Teatrale “Sala Impero” non è solo una competizione: è un racconto collettivo, una festa di comunità, una scommessa vinta sulla cultura. È la dimostrazione che anche nei piccoli centri può nascere qualcosa di grande, capace di unire persone, territori e passioni, trasformando il teatro in un ponte tra province, storie e identità.

Montemiletto applaude, accoglie e rilancia: il sipario è ancora aperto, e il meglio deve ancora arrivare.