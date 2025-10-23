Ariano, avverte un malore e va in ospedale: dimesso, muore sotto casa La tragedia a pochi passi dalla centralissima piazza Mazzini

E' stato trovato privo di vita, riverso a terra accanto al suo box garage. La tragedia in via Vitale a pochi passi da piazza Mazzini ad Ariano Irpino.

La vittima è un uomo di 56 anni. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti era da poco tornato dal pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove precedentemente si era recato per un malore. Sul posto 118 e carabinieri, ma a nulla è valso ogni soccorso.

La salma è stata trasferita dall'impresa di onoranze funebri Moschella nell'obitorio dell'ospedale arianese su disposizione della magistratura. Indagini in corso.