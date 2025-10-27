Lauro, furto nella dirigenza scolastica: rubati i computer dei dipendenti Indagini in corso anche con l'ausilio della videosorveglianza attiva in zona

di Paola Iandolo

Dopo il raid agli uffici comunali di Moschiano, è stato compiuto un furto anche agli uffici della dirigenza scolastica di Lauro, in Via Lancellotti, nel centro del comune del Vallo. I malviventi, verosimilmente approfittando della pioggia che ha interessato la zona nella scorsa notte, hanno forzato la porta di accesso principale alle aule e agli uffici, raggiungendo il secondo piano dell’edificio San Filippo Neri, dove hanno sede gli uffici scolastici.

Una volta all’interno hanno portato via circa otto case dei computer usati dal personale scolastico. A fare la scoperta del raid è stato il personale Ata, che questa mattina notando la porta di ingresso della sede aperta ha subito dato l’allarme. Gli accertamenti sono scattati da parte degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Sul posto il personale della Polizia Scientifica. Utili anche le immagini della videosorveglianza attiva nella zona oggetto del raid. Molto probabile che ci sia connessione con quanto avvenuto a Moschiano.