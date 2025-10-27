Furti di auto ad Avellino e provincia: chiesti gli arresti per 8 indagati Gli otto indagati residenti tra Montoro e Fisciano compariranno davanti al gup Antonio Sicuranza

di Paola Iandolo

Gli otto indagati residenti tra Montoro, Fisciano e Castellammare di Stabia, domani mattina compariranno davanti al gip del tribunale di Avellino per l'interrogatorio preventivo. La pubblica accusa ha chiesto l'applicazione della misura cautelare in carcere per quattro, mentre gli altri quattro indagati ha chiesto l'applicazione degli arresti domiciliari.

Gli otto indagati - accusati di associazione a delinquere finalizzata ai furti di automobili, furto tentato e consumato e riciclaggio - sono difesi dagli avvocati Valentina Musto, Domenica e Mauro Iannone, Matteo Fimiani, Michele Florimo, Vincenzo Iasuozzi, Raffaele Donadio e Gennaro De Gennaro.

Gli otto indagati sono accusati di aver preso parte all'associazione a delinquere dedita ai furti fino a giugno 2025. Contestate anche le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose avvalendosi di attrezzi che utilizzavano per aprire i veicoli e per danneggiare il nottolino di accensione, su cose esposte per necessità alla pubblica fede e in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità.

Sono accusati rubato delle Fiat Panda, delle Alfa Giulietta, delle Fiat Grande Punto e delle Fiat 500. Furti messi a segno nei comuni di Montoro, Contrada, Serino, Forino, Mercato San Severino e Fisciano.