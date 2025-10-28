Ariano, Frascineta-Cippone: strada intransitabile e ad alto rischio Gli abitanti: "A breve con l'arrivo dell'inverno rischiamo di rimanere prigionieri in casa"

E' un percorso di "guerra ad ostacoli" la strada Frascineta-Cippone ad Ariano Irpino. Siamo nelle campagne a nord del tricolle, al confine con Montecalvo Irpino e la 90 bis. Dall'imbocco di località Frolice, pochi metri dopo la chiesa, raggiungere le abitazioni delle due contrade è una vera e propria impresa.

La strada è disastrata in più punti. Buche profonde, asfalto a chiazze completamente divorato, crepe, avvallamenti e dissesti. Complice anche le tante perdide di acqua negli anni. Ce ne siamo occupati di questa zona già nel gennaio di un anno fa. Leggi qui.

"Di questo passo, a breve rischiamo di rimanere prigionieri in casa - ci dice un residente - le nostre auto stanno subendo danni a non finire, siamo letteralmente abbandonati. Frascineta è una strada di nessuno".

L'appello: "Invitiamo tutti coloro che in questi giorni ci stanno inondando di messaggi in vista delle prossime elezioni regionali, parlando di territorio e aree interne a farsi un giro nella nostra zona. Se non vogliono rimetterci l'auto, siamo disposti ad accompagnarli con un trattore".

Una situazione che va affrontata con la massima urgenza a Frascineta-Cippone prima dell'arrivo dell'inverno, le cui avvisaglie nelle ultime ore hanno fatto già temere il peggio. Sollecitato un sopralluogo immediato da parte dell'area tecnica e assessorato competente.