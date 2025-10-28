San Martino, il ministero Piantedosi presenta la sede distaccata dei pompieri Il distaccamento prevede la presenza di otto vigili del fuoco per ogni turno, in tutto 32 pompieri

Il ministro Matteo Piantedosi presenta il distaccamento dei vigili del fuoco. Si entra nella fase operativa. Infatti il ministro torna a San Martino Valle Caudina per presentare la sede distaccata dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. L’appuntamento è per lunedì 10 novembre, a partire dalle ore 10 e 30, nell’aula consiliare Gianni Raviele. Il numero uno del Viminale, dopo i saluti del padrone di casa, il sindaco di San Martino Valle Caudina, l’architetto Pasquale Pisano che tanto ha lavorato per ottenere questo presidio sul territorio, terrà una conferenza stampa sul tema: Territori fragile, il peso dell’acqua, la forza della comunità. E’ prevista anche la presenza dell’ingegnere Mario Bellizzi, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Avellino.

Dopo la scossa di terremoto di sabato scorso, la presenza dei vigili del fuoco in Valle Caudina è diventata di drammatica attualità. Il distaccamento che nascerà a San Martino Valle Caudina prevede la presenza di otto vigili del fuoco per ogni turno, per quattro turni. In tutto, sulle 24 ore, saranno 32 caschi rossi che arriveranno a San Martino. Il distaccamento dovrebbe trovare posto nell’ex palestra che si trova a fianco di Villino Del Balzo. L’edificio dovrà essere ristrutturato con un finanziamento che supera di certo il milione di euro e che arriverà direttamente dal Ministero degli Interni. Al termine della conferenza stampa è previsto un sopralluogo proprio nell’ex palestra per valutare gli interventi che si dovranno fare.