Troppi detenuti, pochi agenti: "Questo carcere è ad alto rischio", è protesta

Poco personale e troppi detenuti: polizia penitenziaria in stato di agitazione nel carcere irpino di Sant'Angelo dei Lombardi che può accogliere al massimo 124 detenuti e invece ne ospita ben 191, con altri tre in arrivo.
"Il sovraffollamento sta costringendo gli agenti a fare turni massacranti - denuncia in una nota il sindacato Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio - una forzatura che produce un'amplificazione dello stress psicofisico agli agenti, già sfiancati da tempo. Non possiamo più accettare che si pensi di risolvere il problema della carenza dei poliziotti con queste modalità".
L'Uspp chiede intervento urgente al provveditore per l'amministrazione penitenziaria della Campania: "Abbiamo bisogno - conclude l'Uspp - di più personale di polizia penitenziaria e di risposte urgenti".