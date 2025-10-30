Truffa dello specchietto sul Raccordo: arrestato pregiudicato 29enne Il pregiudicato non ottenendo i soldi ha minacciato l'automobilista dicendo di avere una pistola

Poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino hanno arrestato, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, un pregiudicato ventinovenne del posto che ha tentato un’estorsione in danno di un automobilista.

Il ventinovenne, dopo aver affittato un’auto grazie alla compiacenza di altra persona, sul raccordo AV-SA ha affiancato l’ignaro automobilista e dopo averlo costretto a fermarsi con la c.d. “truffa dello specchietto” ha tentato di estorcergli del denaro, riferendo di aver subito un danno al suo veicolo. Non riuscendo ad ottenere nell’immediatezza la somma richiesta, lo ha minacciato simulando di possedere un’arma; l’automobilista impaurito si è allontanato rapidamente telefonando al 113.

I poliziotti della Squadra Volante si sono portati immediatamente nel luogo segnalato e subito dopo lo hanno rintracciato ad alcuni chilometri il pregiudicato che, occultata l’auto, ha provato ad allontanarsi a piedi. Lo stesso è stato trovato in possesso delle chiavi dell’autovettura e pertanto è stato tratto in arresto per tentata estorsione. Il pregiudicato stamani è stato condotto in Tribunale e allo stesso è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di tentata estorsione e violenza privata.

La Questura di Avellino rivolge invito a tutti coloro che hanno subito analoghi tentativi di truffa a sporgere denunzia presso gli Uffici di Via Palatucci.