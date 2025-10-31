Furti, droga e reati: elicotteri in volo e controlli a tappeto nell'arianese Le verifiche anche dall'alto dei carabinieri

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili.

Elicotteri in volo ad Ariano

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati, anche con l’ausilio di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale.

Controlli di giorno e di notte

I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza. Nel corso delle attività, un 29enne di Grottaminarda, un 28enne di Melito Irpino e un 40enne di Castel Baronia sono stati sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza. Sottoposti all’etilometro, sono risultati positivi con valori superiori al limite consentito: per tutti e tre è scattato il deferimento in stato di libertà e il ritiro immediato della patente.

Soggetti pericolsi nei comuni

Nel corso delle stesse operazioni, un 55enne di Pagani e un 32enne di Torre del Greco con atteggiamento sospetto sono stati identificati ad Ariano Irpino. Ritenuti soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati avviati i procedimenti per l’applicazione del foglio di via obbligatorio.

I controlli antidroga

Sempre nell’ambito dei controlli, un 47enne di Grottaminarda, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato segnalato alla Prefettura competente quale assuntore di sostanze stupefacenti: a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.