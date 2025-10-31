Calabritto, accusato di minacce gravi contro il sindaco: assolto Il procedimento penale concluso con l'assoluzione potrebbe aver sviluppi per falsa testimonianza

di Paola Iandolo

Si è concluso con una piena assoluzione il procedimento giudiziario che per oltre due anni ha visto coinvolto Fabio Castagno, imputato per minaccia grave e oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti del sindaco di Calabritto, Gelsomino Centanni. Il tribunale di Avellino ha emesso la sentenza con la formula: “il fatto non sussiste e non costituisce reato”.

A difenderlo in aula è stato l’avvocato Vincenzo Esposito, che ha contestato punto per punto la ricostruzione sostenuta dal legale del sindaco, Giuseppe Palmieri. Nel corso della discussione finale, Esposito ha chiesto la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per presunta falsa testimonianza, nei confronti di alcuni testimoni dell’accusa e per presunte omissioni nella querela originaria.