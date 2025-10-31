Summonte, verifiche post terremoto, chiuso il Comune: è inagibile Chiusura cautelativa anche per il plesso scolastico di via Piana a tutela della pubblica incolumità

di Paola Iandolo

E' stata chiusa la sede del comune di Summonte. Chiuso in via cautelativa anche il plesso di via Piana. Chiusura disposta dal sindaco Ivo Capone al termine delle verifiche effettuate dopo il sima di sabato 24 ottobre di magnitudo 4.0. E' il secondo comune irpino a dover chiudere i battenti dopo il terremoto di sabato scorso con epicentro a Montefredane. Infatti nei giorni scorsi gli uffici comunali di Santo Stefano del Sole sono stati trasferiti in via precauzionale perchè risultato inagibile.

Dalle verifiche è emerso uno stato preoccupante in merito allo stato di alcuni immobili comunali ed in particolare per il plesso scolastico di via Piana e alla struttura degli anni 60 dell'edificio comunale. La struttura della sede del comune presenta evidenti segni di degrado all'armatura e alle staffe. Dunque si sarebbe ridotta la capacità portante dei pilastri. La chiusura è stata disposta immediatamente e a tempo indeterminato di entrambi gli edifici.