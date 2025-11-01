Atripalda, auto si ribalta in via Manfredi: ferita una donna di Manocalzati La donna è stata estratta in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario del 118

Incidente alle 00:50 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta nel comune di Atripalda, in via Manfredi, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ribaltata.

A bordo vi era la sola conducente, una donna di 44 anni residente a Manocalzati, rimasta incastrata all’interno del veicolo. La stessa è stata estratta in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario del 118 di Avellino, intervenuto sul posto. I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Atripalda per i rilievi di rito.