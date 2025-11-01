Ariano: imbrattato il volto di Giorgia Meloni su un manifesto E' successo davanti alla sede di Fratelli d'Italia

Ignoti hanno imbrattato con scritte e simboli un manifesto raffigurante il volto del presidente del consiglio Giorgia Meloni, davanti alla sede di Fratelli d'Italia lungo via D'Afflitto.

Un episodio spiacevole quello accaduto ad Ariano Irpino. Per le forze dell'ordine informate dell'accaduto si trattrebbe di una ragazzata.

Non è la prima volta che accadono simili gesti in centro, villa comunale, silos Calvario e lungo il corso principale. Un episodio quest'ultimo in particolare che non sarebbe legato a dissenzi o odio politico, ma compiuto per noia da qualcuno. E sui social è scattato in poco tempo lo scontro politico.