Avellino, domani la festa delle Forze Armate: Alzabandiera in via Matteotti Il programma

Domani, martedì 4 novembre, si svolgerà la tradizionale cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il prefetto

L’evento avrà inizio alle ore 10.00 in Via Matteotti, con lo schieramento della compagnia di formazione a cura del 232° Reggimento Trasmissioni, alla presenza del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, delle Autorità civili e militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il programma

Dopo gli onori e la rassegna del Reparto schierato, la manifestazione proseguirà in Piazza Matteotti con la cerimonia dell’Alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e la lettura dei messaggi istituzionali.

Musica con il Cimarosa

L’accompagnamento musicale sarà curato dagli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, che eseguiranno brani solenni della tradizione militare e patriottica.

La cerimonia

Alla cerimonia, momento di unità e di partecipazione condivisa nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per l’Italia e nel riconoscimento del quotidiano impegno delle Forze Armate al servizio del Paese, sarà gradita la presenza della popolazione e degli organi di stampa.