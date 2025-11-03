Ariano, giornata di incidenti: donna in ospedale dopo scontro auto-cinghiale Un cane di taglia media è stato invece travolto e ucciso in via Cariello

Giornata di incidenti da stamane ad Ariano Irpino e solo per un soffio non è finito in tragedia, l'ennesimo scontro causato della presenza di cinghiali, lungo la statale 90 delle puglie. Una donna è finita in ospedale, fortunatamente senza gravi consegienze, ma poteva andare davvero peggio.

"Ci siamo ritrovati improvvisamente con un branco di cinghiali. Uno è finito contro due vetture. E' davvero assurdo, non se ne può più. Per la donna la prognosi al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi è di dieci giorni. Sul posto la polizia municipale

Un cane di taglia media è stato invece travolto e ucciso in via Cariello, poco dopo la località Perazzo già teatro di incidenti mortali. Dell'accaduto è stata informata la polizia municipale.

In via Maddalena-San Pietro, un'auto condotta da un'anziano è finita nella cunetta, rimanendo in bilico. Fortunatamente anche in questo caso, nulla di estremamente preoccupante. Su posto 118 da Montecalvo Irpino e Grottaminarda, polizia e vigili urbani. Per l'anziano solo tanto spavento e la voglia di guidare ancora.