Solofra, diffamazione contro il capitano Friscuolo: ventenne a processo L'istruttoria dibattimentale inizierà il prossimo 7 maggio

di Paola Iandolo

Diffamazione nei confronti del capitano dei Carabinieri Giuseppe Friscuolo: dovrà affrontare il processo un ventenne di Solofra. Inizierà il 7 maggio prossimo. E' quanto stabilito al termine dell'udienza predibattimentale celebrata stamattina. Stando alle indagini il giovane nel giugno del 2023 avrebbe aperto una pagina sui social a nome del capitano Friscuolo, con foto estrapolate dal web scattate durante le conferenze stampa per operazioni di servizio. Il giovane è accusato anche di aver scritto due post diffamatori contro l’ufficiale dell’Arma.

Ad identificarlo, dopo la denuncia sporta dalla vittima sono stati gli agenti della Polizia Postale di Avellino. Fatto per cui, il pm della Procura della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro, ha chiesto il processo nei confronti del presunto autore per diffamazione aggravata. Richiesta che sarà vagliata nel corso di un’ udienza predibattimentale che si celebrerà i primi di novembre, davanti al giudice monocratico Gennaro Lezzi. Il capitano Friscuolo sarà parte civile, rappresentato dal penalista Marino Capone.