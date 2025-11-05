Da Napoli all'Irpinia per rubare nei supermercati: arrestati 4 rumeni L'intervento a San Martino Valle Caudina

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, hanno arrestato 4 persone, ritenute responsabili di “furto aggravato continuato in concorso”. Si tratta di due donne e due uomini, tutti rumeni domiciliati nel napoletano in un campo nomadi e già gravati da diversi precedenti di polizia anche specifici. Ieri si sono finti clienti del supermercato simulando una spesa, che in realtà non hanno mai fatto. Dagli scaffali, però, hanno portato via diversi generi alimentari, poi pensando di averla fatta franca, si sono allontanati di corsa per far perdere le proprie tracce, e ripetere lo stesso iter in altri supermercati.

L'intervento dei Carabinieri

Purtroppo per loro, all’uscita di un supermercato, i carabinieri li li hanno bloccati per identificarli e controllarli. A quel punto, a seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati all’interno dell’auto innumerevoli generi alimentari, tutti ancora etichettati per un valore di circa 1500 euro, che i direttori dei vari supermercati in oggetto hanno confermato essere proventi di furto. I quattro malviventi, quindi, sono stati arrestati e su disposizione dell’A.G. terminate le formalità di rito tre sono stati portati alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, mentre una donna madre di minore è stata collocata agli arresti domiciliari presso il campo nomadi dove domiciliata.

L’auto è stata posta sotto sequestro perché sprovvista di polizza assicurativa mentre la merce recuperata è stata restituita ai proprietari.