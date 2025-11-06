Ariano, in auto con pistole e coltelli: denunciato 41enne di Benevento Nel corso della perquisizione domiciliare trovate altre armi

I poliziotti del Commissariato di Ariano Irpino (AV), in occasione delle scorse ricorrenze della Festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, caratterizzate da un incremento della circolazione veicolare e dallo spostamento di persone da e per i centri urbani, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, hanno intensificato i controlli nelle zone maggiormente sensibili e particolarmente interessate da tali fattispecie delittuose e denunciato all’A.G. competente un 41enne residente in un Comune della provincia di Benevento per porto, detenzione abusiva ed omessa denuncia di armi.

I controlli

In particolare, gli agenti, nel corso di un controllo all’autovettura condotta dall’uomo, hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo due repliche di armi comuni da sparo: una pistola calibro 9 con colpo in canna inserito e provvista di caricatore rifornito di nr. 6 cartucce e una pistola cal. 22, entrambe prive di tappo rosso, nr. 2 coltelli ed un paio di manette prive di marca di fabbricazione, di cui il conducente non sapeva giustificare il possesso. La successiva perquisizione presso l’abitazione di residenza ha consentito di rinvenire nr. 3 repliche di pistole antiche, nr. 1 fucile monocanna priva di tappo rosso, nr. 1 sciabola e nr. 1 balestra.

Il bilancio

Tutte la armi rinvenute sono state debitamente sottoposte a sequestro. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio sono state identificate nr. 168 persone, di cui nr. 32 con pregiudizi di polizia, e controllati nr. 130 veicoli e nr. 9 persone sottoposte ad obblighi di legge.