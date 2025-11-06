Pauroso incendio ad Ariano: fiamme e paura/VIDEO Sul posto più squadre dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118

Pauroso incendio in località Stratola ad Ariano Irpino nei pressi del bivio di Villanova del Battista. Per cause in corso di accertamento un'area adibita a piazzale e deposito di attrezzi agricoli e materiale vario tra cui legna ed elettrodomestici adiacente un'abitazione è stata letteralmente avvolta dalle fiamme.

Un camper in pochi minuti è andato distrutto, completamente divorato dalle fiamme altissime. Danni anche ad altre pertinenze e depositi nella parte retrostante l'abitazione. Un inferno in pochi minuti. Una nube nera altissima visibile anche a distanza, insieme alle sirene dei mezzi di soccorso ha messo in allarme la popolazione.

Sul posto più squadre dei vigili del fuoco scortate dalla polizia che ha fatto da apripista e staffetta nel traffico e i carabinieri. Fortunatamente non ci sono feriti.

Residenti e commercianti sono stati subito allontanati dal luogo dell'incendio. Si è temuto davvero il peggio. La polizia municipale ha bloccato con immediatezza un'autocisterna che proprio in quei momenti stava transitando nella zona.

Esclusa la matrice dolosa. Si tratterebbe di un episodio accidentale, sembrerebbe causato dal corto circuito di un congelatore, stando alle prime indiscrezioni. Ma a stabilire la cause saranno i vigili del fuoco, i quali giunti sul posto hanno subito allontanato ulteriori fonti di pericolo.

Accanto alla struttura vi sono colonnine adibite all'erogazione di benzina agricola fortunatamente non in funzione. Il transito veicolare è stato interrotto a scopo precauzionale sia in direzione Napoli che Foggia.

Da registrare ancora una volta la mancanza di un presidio h24 dei vigili del fuoco in un territorio particolarmente esteso come quello arianese. Una sede quella di via Maddalena lungo la Variante, quasi sempre chiusa, che andrebbe potenziata al fine di poter garantire in situazioni di emergenza come queste un intervento immediato, senza dover attendere l'arrivo di squadre da Grottaminarda e Avellino, il cui ritardo non dovuto certamente agli operatori ma alla distanza, potrebbe risultare fatale. E' andata bene anche oggi, ma la politica dovrebbe interessarsi anche di questo.