Notevole perdita di acqua nel piano di zona ad Ariano: ecco le immagini

Un flusso notevole di acqua già da alcune ore da almeno tre buchi che fanno da rubinetto dal muretto di cemento che costeggia la strada. Probabilmente il guasto è al di sopra del piazzale, in una zona comunque non nuova a simili episodi.
Siamo per l'esattezza nel piano di zona ad Ariano Irpino nella parte soprastante la sede dell'associazione Valentina un angelo per la vita, a pochi passi dall'ufficio postale, palazzetto dello sport e il dipartimento di salute mentale dell'Asl. La perdita è stata immediatamente segnalata a chi di competenza. Si attende l'intervento dei tecnici dell'alto calore.