Mandamento, accusato di abusi sessuali: chiesta la perizia psichiatrica Imputato un 25enne della zona del Mandamento-Baianese che ha optato per il rito abbreviato

di Paola Iandolo

E' accusato di abusi sessuali e di atti sessuali compiuti contro la volontà di una minorenne di un comune della zona del Mandamento-Baianese. Tutto sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2024. Prima i contatti sui social, poi gli incontri e gli atti sessuali, infine il 17 ottobre una vera e propria violenza sessuale. La vicenda denunciata ai Carabinieri dai genitori dell’adolescente vittima e le indagini certosine svolte dai militari sono sfociate in un capo di imputazione e relativa richiesta di rinvio a giudizio per il giovane della zona.

Violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne e atti sessuali con minorenne le accuse per cui la Procura della Repubblica di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo. Ieri mattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino Mauro Tringali, la difesa dell'imputato, l’avvocato Liberato Saveriano, ha chiesto l'ammissione del giovane al processo con rito abbreviato condizionato da una perizia sulla capacità di intendere e di volere al momento del compimento dei fatti da parte dell’imputato. Richiesta accordata dal gup che ha rinviato al prossimo 11 dicembre il processo per la nomina di un perito.