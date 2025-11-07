Montoro, chiusa la mandata principale del gas: indagini dei carabinieri in corso Le operazioni di riattivazione sono tutt'ora in corso, per necessità contattare il numero verde

di Paola Iandolo

La S.I.DI.GAS S.p.A., concessionaria della rete di distribuzione del GAS Metano, rende noto a tutta la cittadinanza del comune di Montoro che nella serata di ieri 6 novembre ignoti hanno divelto la recinzione di diverse proprietà entrando anche all’interno della Cabina di distribuzione del GAS metano in via Abate Galiani ove hanno chiuso a scopo vandalico la mandata principale del GAS provocando la sospensione della fornitura e lasciando parte della città al freddo.

Sul posto, ove erano presenti il Direttore Tecnico della S.I.DI.GAS ed i Carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno raccolto la denuncia della Società, sono immediatamente intervenute le squadre di emergenza e pronto intervento della S.I.DI.GAS. Le operazioni di riattivazione delle utenze interrotte, iniziate in tarda serata, si sono protratte tutta la notte e sono tuttora in corso. La S.I.DI.GAS, manifestando il proprio rammarico per i disagi subiti dalla cittadinanza del comune di Montoro, sottolinea la propria estraneità nel disservizio causato ad opera di ignoti e per ogni necessità invita l’utenza a contattare il numero verde di emergenza 800011911.