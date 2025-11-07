Avellino, concorsi Asl: disposti accertamenti sui cellulari e computer di Alaia Accertamenti tecnici irripetibili che verranno eseguiti anche sui dispositivi di altri tre indagati

La Procura di Avellino ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sui dati contenuti nella “memoria” telefonini, computer portatili, tablet e computer fissi oggetto del sequestro avvenuto il 22 settembre scorso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno nei confronti del presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia e di altri tre indagati per una presunta ipotesi di corruzione legata a una procedura di concorso per dirigenti veterinati dell’Asl di Salerno.

Dopo l’avviso di accertamento tecnico irripetibile firmato dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma e dal magistrato che conduce le indagini, il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, stamane è stato conferito l’incarico per eseguire l’accertamento al consulente della Procura Lorenzo Laurato. Un accertamento necessario dopo i sequestri di vari dispositivi. Ma le indagini dei Carabinieri di Salerno e della Procura di Avellino continuano.