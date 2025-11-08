Forino, esplosione di un petardo e aggressione fisica: assolti madre e figlio La vicenda giudiziaria si è chiusa dopo due anni di istruttoria davanti al Giudice di Pace

di Paola Iandolo

Litigano per un petardo esploso: madre e figlio sono stati denunciati per aggressione fisica nei confronti di una signora del posto. Ma il tribunale li ha mandati assolti. In questi giorni si è concluso un procedimento penale durato due anni dinanzi al Giudice di Pace di Avellino iniziato a seguito di denuncia presentata da una donna forinese per aggressione fisica nei confronti di tre suoi concittadini.

La ricostruzione

Tutto era iniziato dallo scoppio di un petardo nelle vicinanze dell'abitazione della signora da parte di un ragazzo del posto. La donna, infastidita e preoccupata per il suo cane avrebbe iniziato un'accesa discussione sfociata in lite, prima con il ragazzo e poi con sua madre. All'acceso diverbio aveva fatto seguito anche la denuncia. A seguito di una lunga istruttoria, gli imputati, difesi dall' avvocato Vincenzo Dino Iasuozzi sono stati assolti.