Auto in fiamme a Grottolella: intervento dei vigili del fuoco Paura per una donna alla guida

Stamane i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sulla strada provinciale 164, in via Tropeani, nel territorio del comune di Grottolella, per un incendio che ha interessato un’autovettura alimentata a benzina.

All’arrivo della squadra, le fiamme avevano già coinvolto gran parte del veicolo.

I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area, evitando la propagazione dell’incendio alle zone circostanti.

Non si sono registrati feriti, solo un comprensibile spavento per la donna alla guida, che è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’auto.

L’intervento si è concluso con la completa bonifica del veicolo e la messa in sicurezza della sede stradale, consentendo il ripristino della normale viabilità.