Volturara, 15enne ferito da colpo di arma da fuoco: indagini in corso Incidente di caccia: il ragazzo si stava spostando a bordo di una motocross

Un quindicenne di Volturara e’ arrivato, nel primo pomeriggio di oggi, al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino con una ferita da arma da fuoco al braccio. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto, ma dai primi rilievi si sarebbe accertato che si tratta di un incidente legato alla caccia. Il ragazzo stava percorrendo una strada di campagna a bordo di una motocross, insieme ad un amico, quando è stato improvvisamente attinto dal colpo di arma da fuoco. I medici del Moscati avrebbero anche estratto alcune schegge di proiettile dal braccio del quindicenne. Le condizioni del ragazzo non dovrebbero essere gravi. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra e della stazione di Volturara Irpina.