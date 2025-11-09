Avellino, manifestazione non preavvisata in piazza Kennedy: 3 denunce l'intervento dei poliziotti della volante e Digos in centro

I poliziotti della Squadra Volante e della Digos, alle ore 12,00 di stamani, sono intervenuti alla Piazza Kennedy di Avellino dove, in occasione del consueto mercato settimanale, un gruppo di giovani hanno esposto per alcuni minuti uno striscione con la scritta “REMIGRAZIONE”.

Sul posto sono stati identificati tre giovani di 36, 40 e 41 anni, uno residente a Portici (NA) e gli altri due a Cava de’ Tirreni (SA), due dei quali con precedenti di polizia. I tre saranno denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per manifestazione non preavvisata e nei confronti degli stessi è stato altresì avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.