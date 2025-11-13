Altavilla, associazione dedita al traffico di droga: al via agli interrogatori Stamattina compariranno davanti al gip gli indagati finiti in carcere tra cui R.M.

di Paola Iandolo

Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, tentata estorsione, detenzione e porto di arma da sparo: al via gli interrogatori. Tre gli irpini coivolti nell'inchiesta condotta dalla DDa di Napoli. Ad avviso degli inquireinti gli irpini risultano essere i mandanti e gli esecutori del pestaggio di un giovane di Benevento avvenuto nel 2022. Il mandante sarebbe R.M. di Altavilla Irpina difeso dagli avvocati Valeria Verrusio e Alberico Villani. Gli esecutori del pestaggio S.F. e G.F. difesi dagli avvocati Sabato Graziano e Gerardo Santamaria. Il gruppo malavitoso che si occupava dello spaccio di droga, per recuperare un debito legato alla cessione della sostanza stupefacente, avrebbe organizzato la spedizione puntiva a casa del giovane.

Per costringerlo a pagare il debito S.F. lo avrebbe minacciato con una mitraglietta mentre G.F. lo avrebbe colpito con il calcio della pistola alla testa procurandogli un trauma cranico giudicato guaribile in cinque giorni. Per trasportare le partite di droga veniva utilizzato un fuoristrada in disuso della Protezione Civile.

Il gruppo - accusato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, tentata estorsione, detenzione e porto di arma da sparo - per agire indisturbato aveva ideato questo espediente. Ma nel mezzo della Protezione Civile (del tutto estranea alle indagini) i pm Woodcock e Di Lauro hanno fatto installare delle cimici scoprendo i movimenti e le aree di interesse tra il Sannio e l'Irpinia in cui si sviluppava lo spaccio delle sostanze stupefacenti.