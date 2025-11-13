Altavilla, spaccio di droga: il narcotrafficante non risponde al giudice Due dei tre irpini coinvolti hanno fatto scena muta davanti al gip di Napoli

di Paola Iandolo

R. M. narcotrafficante di Altavilla Irpina davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. In silenzio anche l'altro irpino S.F. accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, tentata estorsione, detenzione e porto di arma da sparo ad Altavilla Irpina. Stamattina sono iniziati gli interrogatori. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due dei tre irpini coinvolti nell'inchiesta condotta dalla DDa di Napoli.Ora i legali dei due irpini - difesi dagli avvocati Valeria Verrusio, Alberico Villani, Gerardo Santamaria e Sabato Graziano - presenteranno istanze di riesame per chiedere revoca o attenuanzione delle misure cautelari applicate ai loro assistiti.

Ad avviso degli inquirenti gli irpini risultano essere i mandanti e gli esecutori del pestaggio di un giovane di Benevento avvenuto nel 2022 per recuperare un debito di 33mila euro, legato alla cessione della sostanza stupefacente. Per costringerlo a pagare il debito S.F. lo avrebbe minacciato con una mitraglietta mentre G.F. (ai domiciliari e comparirà davanti al gip nei prossimi giorni) lo avrebbe colpito con il calcio della pistola alla testa procurandogli un trauma cranico giudicato guaribile in cinque giorni. Per trasportare le partite di droga veniva utilizzato un fuoristrada in disuso della Protezione Civile.

Il gruppo - accusato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, tentata estorsione, detenzione e porto di arma da sparo - per poter agire indisturbato aveva ideato questo espediente. Ma nel mezzo della Protezione Civile (del tutto estranea alle indagini) i pm Woodcock e Di Lauro hanno fatto installare delle cimici scoprendo i movimenti e le aree di interesse tra il Sannio e l'Irpinia in cui si sviluppava lo spaccio delle sostanze stupefacenti.