Nel reggiseno e nelle mutandine cocaina e hashish per figlio detenuto: arrestata E' accaduto nel carcere di Ariano Irpino, indaga la Procura di Benevento. Domiciliari per una 66enne

Stava aspetando di incontrare il figlio detenuto, al quale era destinata la 'roba' che custodiva, di cui ha cercato di liberarsi quando si è accorta della presenza di un cane antidroga. Tutto inutile per una 66enne di Castello di Cisterna, arrestata dalla polizia penitenziaria.

E' accaduto nel carcere di Ariano Irpino, che la donna aveva raggiunto per un colloquio. Si trovava nella sala d'attesa, all'improvviso ha visto spuntare un'unità cinofila. Ecco perchè, dopo averli prelevati dal reggiseno e dalle mutandine, ha provato a gettare da una finestra due involucri: uno contenente 10 grammi di hashish, l'altro con poco più di mezzo grammo di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, al pari di un cellulare con doppia scheda, mentre la 66enne è stata sottoposta ai domiciliari su disposizione del pm di Benevento, Olimpia Anzalone. Domani, assistita dall'avvocato Michele Ciruolo, comparirà dinanzi al gip Roberto Nuzzo.