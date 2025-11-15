Montoro: arresto "con il botto" da parte dei carabinieri Fabbricazione e detenzione di materiale esplodente

I carabinieri della stazione di Montoro, hanno arrestato un 21enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per “fabbricazione e detenzione di materiale esplodente” nonché per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Nell’ambito di una serie di indagini per la ricerca di armi e materiale esplodente, i militari della locale stazione Carabinieri, con il supporto delle squadre cinofile, a seguito di perquisizione personale e domiciliare hanno trovato nell’abitazione dell’uomo: 63 ordigni esplosivi di diverse forme e grandezza - cosiddette “cipolle” - artigianalmente fabbricati e privi di etichettatura, 7 grammi circa di diverse sostanze stupefacenti, un coltello, due bilancini per il taglio della droga, materiale vario per il confezionamento della stessa ed un cellulare con il quale gestiva l’attività di spaccio.

Visto l’enorme quantitativo di materiale esplodente, si richiedeva l’intervento degli “artificieri” che classificava tali manufatti artigianali in “micidiali”.

Tutto il materiale veniva prontamente sottoposto a sequestro. Terminate le formalità di rito il 21enne veniva dichiarato in arresto e l’Autorità Giudiziaria immediatamente informata, ne disponeva gli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.