Carceri, Del Mastro e Fruncillo: "Da piano mobilità 100 agenti in Irpinia" Al via il piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185° corso allievi polizia penitenziaria

Al via oggi il piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185° corso allievi agenti di polizia penitenziaria.

In particolare, presso gli Istituti di Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi arriveranno 100 agenti.

"Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 67 unità.

Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”, dichiara il sottosegretario di stato alla giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

“L’arrivo di questi agenti presso gli Istituti penitenziari della provincia di Avellino e gli aumenti di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della polizia penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari.

Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al sottosegretario Delmastro delle Vedove per il costante

impegno nei confronti della polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”, dichiara il coordinatore provinciale di FdI Ines Fruncillo.