Avellino, clan Partenio: Galluccio e Bocciero ancora in fuga, ricerche attive Le indagini della questura di Avellino continuano per dare esecuzione all'ordine di carcerazione

Gli agenti della squadra Mobile di via Palatucci sono a lavoro per individuare e arrestare il 36enne di Rione Mazzini, Elpidio Galluccio, che dal 6 novembre scorso è ricercato, dopo aver forzato un posto di blocco. Sul suo conto la Corte di Appello di Napoli ha emesso un ordine di carcerazione, perché è diventata definitiva la condanna inflitta al termine del rito abbreviato per la sua partecipazione al sodalizio criminale Nuovo Clan Partenio.

Galluccio e Bocciero e la gestione del garage di via Dalmazia

Galuccio, insieme a Diego Bocciero (in fuga dal 22 ottobre in quanto destinatario di un decreto di fermo) gestiva l'autorimessa di via Dalmazia dove sono stati ritrovati i libri mastro relativi al giro di usura scoperto dalla Procura.

Bocciero è destinatario di un decreto di fermo emesso dall'Antimafia che ha indagato su un giro di usura ai danni di imprenditori. L'uomo, considerato il referente del Nuovo clan Partenio - difeso dall'avvocato Raffaele Bizzarro e ancora irreperibile.

Intanto gli uomini della squadra Mobile della questura di Avellino hanno bloccato e denunciato i due uomini, un 34enne e 38enne, che venerdì pomeriggio erano con Galluccio a Rione Mazzini dove sono stati esplosi ben cinque colpi d'arma da fuoco in aria a scopo intimidario. Sono stati denunciati per resistenza. Dunque vi è massima attenzione da parte degli agenti di via Palatucci sull'episodio avvenuto venerdì. I poliziotti stanno cercando Galluccio e Bocciero con servizi mirati in borghese e in divisa