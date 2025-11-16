Pietradefusi, spaccio di droga: i carabinieri arrestano un 21enne africano Presso il proprio domicilio trovati circa 70 grammi di hashish, in parte già suddiviso

Da diversi giorni il quadrante ricompreso tra i comuni di Montemiletto, Venticano e Pietradefusi è interessato da una vasta rete di controlli che - come disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino - tende ad intensificare la presenza delle pattuglie della Benemerita nei comuni più vicini agli svincoli autostradali.

Proprio a Pietradefusi, durante uno dei numerosi controlli notturni, i Carabinieri della Stazione di Dentecane hanno tratto in arresto un 21enne di origini camerunensi che nascondeva presso il proprio domicilio circa 70 grammi di hashish, in parte già suddiviso e confezionato in dosi pronte ad essere smerciate.

Il giovane africano non si limitava solo alla detenzione, poiché insieme allo stupefacente gli investigatori hanno rinvenuto anche diverso materiale per il taglio e per il confezionamento della droga che, una volta ceduta, avrebbe fruttato al pusher diverse centinaia di euro. Il sospetto degli operanti è che l’indagato avesse già ceduto diverse dosi di stupefacente, poiché nella sua disponibilità è stata rinvenuta e sequestrata anche una somma di danaro in contanti.

L’uomo, nel frattempo, è stato tradotto presso il Carcere di Benevento, dove attenderà l’udienza di convalida. Per lui il reato contestato è quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi di controllo del territorio dei Carabinieri proseguiranno a ritmo serrato anche nei prossimi giorni. Le indagini sul conto del giovane extracomunitario si concentreranno, invece, nella ricerca dei canali di approvvigionamento dello stupefacente e sulla rete di acquirenti.