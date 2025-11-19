Cesinali: i carabinieri denunciano una persona per abusivismo edilizio Ha realizzato, nel fondo di sua proprietà, un manufatto con struttura in ferro destinato a deposito

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo inerente alla lotta all’abusivismo edilizio, hanno denunciato una persona, ritenuta responsabile di violazioni in materia di urbanistica e di edilizia.

In particolare, i Carabinieri hanno accertato che un 35enne del posto, ha realizzato, nel fondo di sua proprietà, un manufatto con struttura in ferro destinato a deposito ed un porticato in legno lamellare, per una superficie totale di circa 100 metri quadrati, il tutto in assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione sismica.

Alla luce delle irregolarità accertate, il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per abusivismo edilizio. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.