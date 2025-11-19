Avellino, spari alla Tik Toker: Peluso domani davanti al gup Il ventiquattrenne ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato

di Paola Iandolo

Si discuterà domani davanti al Gup del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali, il processo con rito abbreviato nei confronti del ventiquattrenne Angelo Peluso, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria, accusato di aver esploso i colpi di pistola nel primo pomeriggio dello scorso 16 agosto contro la vettura della tiktoker Francesca Sardella.

Il pm della Procura di Avellino Luigi Iglio, che ha condotto le indagini, aveva chiesto il giudizio immediato nei confronti del ventiquattrenne. Peluso è considerato il presunto responsabile dell'esplosione dei colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di una Lancia Y nera. Proiettili esplosi contro il Suv, una Q3 parcheggiata lungo Via Leprino, nel quartiere di Rione Mazzini.

Le indagini della Squadra Mobile avevano portato in pochi giorni all’identificazione del presunto autore. Gli agenti della Questura, la Sezione che si occupa dei reati di Criminalità Organizzata, avevano ricostruito grazie ai frame e alle testimonianze i fatti. La difesa di Peluso aveva sollevato eccezione di nullità rispetto alla mancata fissazione dell’interrogatorio preventivo per il reato di detenzione abusiva di arma.