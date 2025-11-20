Atripalda, incidente a Marcianise: 53enne muore schiacciato dal carico Per l'uomo non c'è, stato nulla da fare, è morto schiacciato dal carico che si è spostato

di Paola Iandolo

Un cinquantunenne autista residente ad Atripalda, è rimasto schiacciato dal carico che stava trasportando. E’ così che ha perso la vita il conducente del mezzo pesante, Marian Marin Broasca, 51enne di nazionalità rumena, da anni residente in Irpinia. Attualmente viveva con la moglie e i suoi due bambini ad Atripalda.

Marian era alla guida di un mezzo che trasportava grossi blocchi di cemento sulla Sp 335 a Marcianise. In corso di accertamento le circostanze per cui il carico è sbalzato dal vano contenitore alla cabina del mezzo. Il camionista è rimasto schiacciato dai blocchi di cemento e per lui non c’è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Marcianise. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti anche due squadre di Vigili del Fuoco, una di Caserta e l’ altra di Marcianise che hanno operato con l’ausilio di una gru. Inutili i soccorsi del 118.