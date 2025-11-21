Avellino, il procuratore Airoma: "Lascio una procura in salute e ringiovanita" Le dichiarazione di Airoma a margine della cerimonia Virgo Fidelis

di Paola Iandolo

“Certo che mi dispiace lasciare, vado via con l’Irpinia nel cuore”. Il commento sentito del procuratore Domenico Airoma, il giorno dopo la sua indicazione alla guida della Procura di Napoli Nord da parte della V Commissione del Csm. Airoma dovrebbe lasciare Avellino e la sede di Piazzale De Marsico entro gennaio. Poche battute rilasciate dal magistrato al termine della cerimonia nella Chiesa del Rosario per la Virgo Fidelis.

Su cosa lascia e quale sarà il futuro dell’ufficio giudiziario avellinese Airoma rassicura tutti: “Lascio un ufficio in salute - ha spiegato il Procuratore - ci sarà continuità nell’ azione processuale, un pool ringiovanito con nuovi sostituti che arriveranno nelle prossime settimane”. Ovviamente lo stesso Airoma ha rinviato ad un momento successivo il “saluto alla comunità irpina” perchè si attende ancora la decisione del Plenum del Csm.