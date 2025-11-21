Montoro, tentativo di furto all'Eurospin: ladri messi in fuga dall'allarme

Indagini in corso dei carabinieri della locale stazione

Montoro.  

di Paola Iandolo 

Poco dopo le 21:30 di ieri sera, la Centrale Operativa della CDM Vigilanza ed Investigazioni ha ricevuto la segnalazione sulla presenza di soggetti all'interno del supermercato Eurospin di Montoro. Immediatamente i vigilanti hanno allertato subito i Carabinieri della stazione di zona e la pattuglia dell'istituto, impegnata nei controlli di rito presso i clienti situati sul territorio irpino. 

Giunti sul posto, si è avuto modo di accertare che una porta laterale era stata divelta. I malintenzionati da lì hanno avuto accesso all'attività, Ma i segni di effrazione sono stati riscontrati anche su un altro ingresso. Tuttavia, l'attivazione delle segnalazioni di allarme con la predisposizione degli interventi hanno fatto sì che i malviventi si allontanassero dalla zona a bordo di un furgone bianco,con ogni probabilità a mani vuote. Indagini in corso.

 

 

 

 

 

 

