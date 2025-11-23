Musumeci, sisma Irpinia lasciò ferite e insegnamenti indelebili

Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Avellino.  

"Il 23 novembre 1980 il terremoto dell'Irpinia devastò Campania e Basilicata, lasciando ferite profonde e insegnamenti indelebili. Da quella tragedia nacque la protezione civile, simbolo di solidarietà e organizzazione. A 45 anni da quella tragedia, le recenti scosse nell'area di Avellino ci ricordano quanto la prevenzione strutturale sia fondamentale. Un obiettivo che il governo Meloni, dopo anni di inerzia, sta portando avanti con impegno e serietà". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

