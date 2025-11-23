Sisma Irpinia: Piantedosi, terra meravigliosa capace rialzarsi Così il ministro dell'Interno

"Quarantacinque anni fa la terra tremo' per 90 interminabili secondi, devastando l'Irpinia e le regioni circostanti. Ancora oggi, pur dopo tanto tempo, e' difficile esprimere l'immenso dolore per le migliaia di vittime e per tutte le persone che si trovarono in pochi istanti senza piu' nulla". Cosi' su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in occasione dei 45 anni dal terremoto del 23 novembre 1980. "Eppure, - aggiunge - in quei drammatici momenti, tra distruzione e rovine, un altro sentimento si fece strada: la gratitudine. Per la solidarieta' senza eguali di tutti coloro che accorsero immediatamente per prestare aiuto e soccorso a una popolazione ferita. Questa mia terra meravigliosa, lavorando senza sosta per ricostruire cio' che era stato perduto, e' riuscita a rialzarsi, tornando a scrivere con coraggio e orgoglio le pagine del proprio futuro".