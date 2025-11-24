San Martino, auto potente con targhe rubate: messa in fuga dalla municipale Le auto come quella messa in fuga dalla municipale vengono utilizzate per compiere furti

di Paola Iandolo

La polizia locale scopre auto di grossa cilindrata con targhe rubate. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia del Servizio Associato di Polizia Locale della Valle Caudina ha individuato un’autovettura di grossa cilindrata che circolava all’interno del territorio comunale di San Martino Valle Caudina utilizzando targhe rubate. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno tentato di procedere alla verifica intimando l’alt, ma il soggetto alla guida ha ignorato l’ordine, dandosi alla fuga ad alta velocità. Ne è scaturito un breve inseguimento, interrotto dagli operatori per evitare rischi alla sicurezza di pedoni e altri utenti della strada data la percorrenza in zona abitata.

Al termine dell’intervento, l’analisi delle registrazioni del sistema di videosorveglianza comunale ha permesso di accertare che il veicolo — un’auto ad alte prestazioni con una potenza di circa 400 CV - si era dileguato uscendo dalla Valle Caudina. In genere mezzi di questo tipo, dotati di elevate prestazioni e con targhe rubate, vengono utilizzati per compiere furti o altri reati predatori. Questa volta, però, pare proprio che la prevenzione abbia vinto: la presenza sul territorio e l’intervento tempestivo degli agenti hanno verosimilmente interrotto sul nascere un’azione delittuosa. L’episodio conferma l’impegno costante della Polizia Locale nelle attività di prevenzione e nel presidio del territorio, elementi fondamentali per garantire sicurezza e legalità alla comunità.