Avellino, incidente sul ponte di Quattrograna: tre feriti e traffico in tilt Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesimo sinistro avvenuto lungo l'arteria

di Paola Iandolo

Ancora un incidente stradale si è verificato questa mattina sul ponte che collega via Zigarelli a Contrada Quattrograna Ovest. Un’auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato particolarmente violento. La dinamica esatta del sinistro è tuttavia da ricostruire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118, che hanno soccorso i tre feriti.

Gli occupanti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro sono state subito trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino per gli accertamenti. Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. La normalità è ritornata dopo diverso tempo, quando sono state concluse le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nel sinistro e la loro rimozione.