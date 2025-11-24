Ladri scatenati, allarme furti tra Avellino e Hinterland: tam tam sui social Ladri in azione tra ville e appartamenti, allerta tra i residenti

Ladri scatenati ad Avellino e nell'hiterland. Non si arresta l'ondata di furti tra ville e appartamenti. Le aree più colpite del capoluogo irpino sono quelle adiacenti allo stadio Partenio-Lombardi, ad Avellino, e i comuni di Aiello del Sabato e Cesinali. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, alcune abitazioni sono state completamente svaligiate, mentre in altre i tentativi di furto non hanno avuto successo. Colpi a segno e tentati che stanno scatenando paura ed allerta tra i residenti.

I raid con il buio

La tensione sale con il calare del sole. Nella maggior parte dei casi i ladri entrano in azione nelle ore serali, tra le 18 e le 20. Gli intrusi agiscono rapidamente, portando via denaro e beni di valore in pochi minuti. L’azione, spesso fulminea, termina altrettanto velocemente, con i ladri che si allontanano prima che possano essere sorpresi.

Ladri in azione anche con i proprietari in casa

In alcuni casi, i malviventi non hanno esitato a entrare nelle abitazioni anche con le famiglie presenti. A Cesinali, ad esempio, in una villetta, i ladri hanno approfittato dell'assenza momentanea dei proprietari, che si erano allontanati per meno di un'ora. Al loro ritorno, hanno trovato l’abitazione messa a soqquadro e scoperto il furto di denaro e oggetti di valore.

Le forze dell'ordine, i controlli

Le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente, hanno avviato le indagini raccogliendo elementi utili sui luoghi dei furti. In seguito alle segnalazioni da parte dei cittadini, sono stati effettuati sopralluoghi nelle zone circostanti.

Il tam tam sui social

Prevedibile l'allerta sui social media. A Cesinali, la segnalazione di un possibile avvistamento dei ladri con torce nelle campagne ha fatto scattare l'intervento delle forze dell’ordine.