Terremoti d'Italia, 700 visitatori nel primo giorno a piazza Kennedy Nel padiglione allestito per l'evento mostra e simulazioni

Sono stati 700, nella prima giornata, i visitatori della mostra "Terremoti d'Italia" organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania con il patrocinio del Comune di Avellino, per ricordare il sisma di magnitudo 6.9 che alle 19.35 del 23 novembre del 1980 colpì una vasta area della Campania, della Basilicata e marginalmente della Puglia causando 2.734 vittime e danni gravi in 688 comuni. La rassegna resterà aperta e visitabile gratuitamente fino al 14 dicembre prossimo. Nell'ambito dell'iniziativa, la Regione Campania, insieme al Dipartimento, alla Prefettura e al Comune di Avellino, hanno organizzato una serie di dibattiti, seminari, eventi, tavole rotonde e corsi di formazione professionale che si terranno sempre nella tensostruttura della Protezione Civile in piazza Macello ad Avellino, all'interno di un "padiglione" della mostra.